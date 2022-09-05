أزمة الطاقة في اوروبا والتداعيات (الجزء الأول)

العالم - نوافذ

مخاوف من شتاء قارس، وعجز عن ايجاد بديل لموارد الطاقة الروسية، فوضى في جميع انحاء القارة العجوز، فأسعار الطاقة ترتفع، والإمدادت البديلة باهضة الثمن، ومازاد في تفاقم الأمور تغير المناخ، فالأمطار توقفت والأنهر والبحيرات جفت، انه الجفاف قد حضر، وانه الأسوء الذي يضرب القارة العجوز منذ قرون.

وناقش برنامج "نوافذ" في أحدث حلقاته هذه المواضيع تحت عنوان"أزمة الطاقة في اوروبا والتداعيات" مع ضيوف الحلقة:

رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد حسن مقلد

الباحث بالشؤون الاستراتيجية علي حمية

يحيى حرب الباحث السياسي

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...