أزمة الطاقة في اوروبا والتداعيات (الجزء الثاني)

العالم - نوافذ

ولن تكون القارة الأوروبية بمأمن حين تقرع الثلوج ابوابها، هي الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت بصادرات الغاز الروسي الى اوروبا.

مخاوف من شتاء قارس، وعجز عن ايجاد بديل لموارد الطاقة الروسية، فوضى في جميع انحاء القارة العجوز، فأسعار الطاقة ترتفع، والإمدادت البديلة باهضة الثمن، ومازاد في تفاقم الأمور تغير المناخ، فالأمطار توقفت والأنهر البحيرات جفت، انه الجفاف قد حضر، وانه الأسوء الذي يضرب القارة العجوز منذ قرون.

وناقش برنامج "نوافذ" في جزئه الثاني في احدث حلقاته، أزمة الطاقة في اوروبا والتداعيات مع ضيوف الحلقة:

رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد حسن مقلد

الباحث بالشؤون الاستراتيجية علي حمية

يحيى حرب الباحث السياسي

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