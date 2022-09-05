سفينة حربية تركية ترسو في ميناء حيفا

العالم-تركيا

وقال مسؤول تركي إن الفرقاطة (كمال ريس) رست في حيفا يوم السبت، في إطار مناورات لحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط. وذكر مسؤول صهيوني أن أنقرة قدمت طلبا مبدئيا للسماح للطاقم بالنزول للشاطئ لقضاء عطلة، بحسب وكالة رويترز.

وأشار مسؤول بميناء حيفا إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لقطعة تابعة للبحرية التركية منذ 2010 على الأقل، عندما انهارت العلاقات بين الجانبين إثر قوات الجيش "الاسرائيلي" لقافلة مساعدات مؤيدة للفلسطينيين حاولت خرق حصارها لقطاع غزة.

واستشهد عشرة أتراك بنيران مشاة البحرية الإسرائيلية في تلك الجريمة.