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مراسل العالم: استشهاد شاب فلسطيني في بلدة قباطية بالقرب من جنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

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