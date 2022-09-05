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طهران: يمكن التوصل الى اتفاق في حال تحلي الغرب بالارادة السياسية

طهران: يمكن التوصل الى اتفاق في حال تحلي الغرب بالارادة السياسية
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني" في حال تحلي الطرف الاخر بالارادة السياسية والقيام بعمل بناء، فيمكن التوصل الى اتفاق.

العالم - ايران

واضاف كنعاني اليوم الاثنين فی مؤتمره الصحفي ان الغاء الحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني يشكل احد الاهداف الرئيسية بين ايران والاطراف المعنية بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) ملفتا تم تلقي النص المقترح من قبل منسق الاتحاد الاوروبي وقدمت ايران ردها عليه.

وتابع ان ايران اعلنت وجهات نظرها تجاه النص المقترح بهدف لعب دورها في المفاوضات وهي بانتظار رد الادارة الامريكية مصرحا اننا اتخذنا خطوة مسؤولة نحو تثبيت الأطر الدولية ونقلنا وجهات نظرنا إلى الجانب الأوروبي من أجل المساعدة على النهاية السعيدة لهذا الماراثون لتحقيق المصالح الوطنية.

وأضاف: وكان رد إيران منطقيًا وبناءً، فإذا كانت لدى الطرف الآخر مثل هذه الإرادة، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق.

واعتبر کنعانی في جانب اخر من تصريحاته مزاعم الكيان الصهيوني حول الهجوم على القوات الايرانية في سوريا بانها لا اساس لها من الصحة وان تواجد ايران في سوريا هو تواجد مستشاري مضيفا ان ممارسات الكيان الصهيوني اللامشروعة تجاه البنى التحتية في سوريا لاتزال مستمرة بدعم امريكي وهي غيرالشرعية بأكملها.

وشدد بالقول طالما تطلب الحكومة السوريه مساعدة من ايران فانها لن تتواني عنها.

يتبع..

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