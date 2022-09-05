الكيان الصهيوني يصادق اتفاقية الطيران مع تركيا

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وقال لابيد في تغريدة "اليوم صادقت الحكومة على اتفاقية لإنشاء خطوط طيران بين تركيا وإسرائيل".

وأردف "من الآن فصاعدا، ستكون شركات الطيران الإسرائيلية قادرة على الهبوط والإقلاع من إسطنبول ونقاط أخرى في تركيا".

وأضاف "هذا الاتفاق سيعود بالنفع بالدرجة الأولى على المسافرين الإسرائيليين والطيران الإسرائيلي، كما أنه خطوة استراتيجية مهمة للاستقرار والازدهار في المنطقة، وسيساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات..".

وأشار إلى أن تعيين السفراء سيكون الخطوة التالية لتطبيع العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" حسب تعبيره.

وفي 8 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، توقيع اتفاقية جديدة في مجال النقل الجوي مع الكيان الصهيوني، تحل محل اتفاقية النقل المبرمة بين الجانبين عام 1951.

وتتيح الاتفاقية الجديدة إطلاق رحلات من الاراضي المحتلة إلى أي نقطة تركية وبالعكس، بعدما كانت تجري سابقا إلى 5 نقاط هي إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وإزمير ودالامان.

وفي 17 آب/ أغسطس الماضي، قررت تركيا والاحتلال رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى أعلى مستوى وتعيين متبادل للسفراء.