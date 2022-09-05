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السيد مقتدى الصدر: انا واصحابي لا شرقيون ولا غربيون

السيد مقتدى الصدر: انا واصحابي لا شرقيون ولا غربيون
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تغريدة جديدة له اليوم الاثنين نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عزيمته في الاستمرار على الإصلاح.

العالم - العراق

وقال السيد الصدر، في تغريدته "أنا واصحابي لا شرقيون ولا غربيون ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائنا من كان.

واستشهد السيد الصدر في تغريدته بكلام الله المجيد بقوله تعالى (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ: (الاصلاح) و (الوطن) يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا)

واضاف: فيا ربي هيئ لنا من امرنا رشدا.. انت الهي وسيدي ومولاي اغفر لاوليائنا وكف عنا اعداءنا واشغلهم عن اذانا وأظهر كلمة الحق: (الاصلاح) واجعلها العليا وادحض كلمة الباطل: (الفساد) واجعلها السفلى انك على كل شيء قدير)

وختم السيد الصدر تغريدته بتوقيع (حفيد الامام الحسين مقتدى الصدر)

وأدناه نص التغريدة:

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