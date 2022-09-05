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صحيفة وول ستريت جورنال....

بايدن يطلع كيان الاحتلال على الرد الأميركي بشأن الاتفاق النووي

بايدن يطلع كيان الاحتلال على الرد الأميركي بشأن الاتفاق النووي
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

يواصل الكيان الاسرائيلي الضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل اتخاذ مواقف متشددة تجاه الاتفاق النووي الإيراني.

العالم- الأميركيتان

وأكد مسؤول إسرائيلي لصحيفة “وول ستريت” جورنال أن "الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد رفضه إسقاط التحقيقات في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع إيرانية والتي تضغط طهران من أجل غلقها قبل التوقيع على الاتفاق النووي"على حد قوله.

وقال مسؤولون أميركيون لـ”وول ستريت” جورنال إن "بايدن أطلع إسرائيل على الرد الأميركي بشأن الاتفاق وتعهد بألا تكون إسرائيل مقيدة بضرب برنامج إيران النوويا" على حد تعبيرهم.‏

ومن المتوقع أن يزور رئيس جهاز (الموساد) ديفيد بارنيا واشنطن اليوم الاثنين، لبحث الاتفاق النووي مع إيران.

وتأتي هذ الزيارة في إطار محاولات الصهاينة لمنع بلورة الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية.

و بحسب ما أفادت صحيفة تايمز أوف اسرائيل فانه "سيكون بارينا ثالث مسؤول إسرائيلي يزور واشنطن خلال الأيام الأخيرة لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني، بعد زيارة كل من وزير الحرب بيني غانتس ومستشار الأمن القومي إيال حولاتا".

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن "بلاده تدير حملة مكثفة تهدف لمنع توقيع اتفاق نووي وصفه بالخطير بين إيران والقوى العظمى" على حد تعبيره.

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