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الداخلية الايرانية: الحكومة العراقية وعدتنا بتوفير الأمن لزوارنا

الداخلية الايرانية: الحكومة العراقية وعدتنا بتوفير الأمن لزوارنا
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الداخلية الايراني "أحمد وحيدي" أن الحكومة العراقية وعدت ايران بتوفير الامن للزوار الايرانيين في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) وذلك على هامش مشاركته في مراسم تأبين آية الله الشيخ " محمد علي ناصري" اليوم الاثنين.

العالم - ايران

وأشار الوزير الى وتيرة توجه الزوار الايرانيين الى العراق لزيارة العتبات المقدسة هناك، مؤكدا أن الأعمال في الحدود الايرانية تجري بشكل جيد ولاتوجد أية مشكلة تحول دون هذه المراسم.

وحول دور وزارة الداخلية في موضوع بيع تذاكر الخطوط الجوية لزوار الاربعين قال: ان تذاكر الخطوط الجوية يتم بيعها من قبل وزارة الطرق ومنظمة الخطوط الجوية فيما لازالت مراقبة اسعار بيعها مستمرة.

ولدى اجابته على سؤال بخصوص الوضع الامني في العراق قال وزير الداخلية: لقد تم ارساء الامن والاستقرار في ربوع هذا البلد، فيما طمأنت الحكومة العراقية الجانب الايراني بتوفير الامن للزوار الايرانيين.

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