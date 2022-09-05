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الضفة الغربية...مؤشرات انتفاضة مسلحة

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

تشهد الضفة الغربية تصاعدا في الهجمات الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال مؤخرا ولا يمر يوم من دون وقوع هجمات باسلحة نارية على جنود الاحتلال والمستوطنين.

العالم- باختصار

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