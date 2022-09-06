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السيد الحكيم لمساعد وزير الخارجية الأمريكي: الأزمة السياسية قابلة للحل

السيد الحكيم لمساعد وزير الخارجية الأمريكي: الأزمة السياسية قابلة للحل
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

ستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم مساء امس الاثنين، باربرا ليف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، بحضور السفير الأميركي في بغداد إلينا رومانيسكي.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن مكتب السيد الحكيم قوله في بيان، أن السيد الحكيم تداول مع الضيفين في الملفات ذات الإهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية فضلا عن تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، وأكد أن الازمة السياسية في العراق قابلة للحل والاصلاح يبدأ من اصلاح المؤسسات.

وبيّن الحكيم، بحسب البيان، أهمية تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير البنى التحتية وإعادة الإعمار، مشددا على إدامة التعاون بما يحفظ مصالح الجميع وسيادة العراق.

وجدد تأكيده على أن الأزمة السياسية في العراق قابلة للحل إذا تمتع الجميع بإرادة الحل والتنازل للمصلحة العراقية، مبينا أهمية الشراكة في صناعة القرار العراقي، كما أن الحضور في صناعة القرار لا يشترط المشاركة في الحكومة.

وشدد أيضا على احترام المؤسسات الدستورية في العراق ، وقال إن الإصلاح يبدأ من إصلاح المؤسسات، مذكرا بأن الممارسة الديمقراطية جاءت نتيجة للتضحيات العظيمة التي قدمها العراق في مواجهة الدكتاتورية والإرهاب.

وعن قضايا المنطقة أكد الحكيم أن أي حوار يهدف إلى تهدئة الأجواء بين فرقاء المنطقة يصب في مصلحة العراق والجميع، وأن العراق لعب دورا في تقريب وجهات النظر لقناعته بأن الحوار هو السبيل الأمثل وأن الإشكالات قابلة للحل إذا ما ذهب الجميع باتجاهه.

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