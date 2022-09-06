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الشرطة الكندية تكشف مصير منفذي مجزرة السكاكين الدموية

الشرطة الكندية تكشف مصير منفذي مجزرة السكاكين الدموية
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

قالت الشرطة الكندية،إنها عثرت على أحد المشتبه بهما بتنفيذ "مجزرة السكاكين" ميتا.

العالم - الأميركيتان

وقالت روندا بلاكمور، من شرطة الخيالة الكندية الملكية في ساسكاتشوان، في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به داميان ساندرسون عُثر عليه ميتا في منطقة جيمس سميث كري نيشن، وإن شقيقه مايلز ساندرسون ربما يكون مصابا، ويسعى لتلقي رعاية طبية.

واتُهم الشقيقان بقتل عشرة أشخاص وإصابة 19 آخرين، في حوادث طعن أحدثت حالة من الصدمة في بلدة يقطنها سكان أصليون في ساسكاتشوان يوم الأحد.

والهجمات من أكثر جرائم القتل دموية في التاريخ الكندي الحديث. وجاء في بيان أصدره زعماء السكان الأصليين أن الحوادث تلك ربما تكون لها صلة بالمخدرات.

وقالت الشرطة إن بعض الضحايا استُهدفوا عن عمد على ما يبدو، فيما سقط آخرون عشوائيا.

وأول الضحايا الذين تم التعرف عليهم هم: أم لطفلين، وأرملة تبلغ من العمر 77 عاما، وأحد العاملين في خدمات الطوارئ، وصبي يبلغ من العمر 14 عاما.

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