أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

سياست روز ..

إنجاز وطني كبير .. دخول القطعة البحرية الهجومية الإيرانية المتطورة "الشهيد سليماني" مجال الخدمة

ايران ..

تعزيز قدرات إيران البحرية بدخول القطعة البحرية حاملة الصواريخ "الشهيد سليماني " للخدمة

خراسان ..

مؤشرات إنتفاضة مسلحة.. ثماني عمليات مسلحة ضد الإحتلال الصهيوني بالضفة الغربية بيومين

كيهان..

بدء العد العكسي للإنفجار الكبير بالضفة الغربية .. هلع تل أبيب من بدء إنتفاضة ثالثة

اطلاعات ..

الخارجية .. أخذ ضمانات معتبرة , من أبرز أسس موقفنا بمفاوضات إحياء الإتفاق النووي

عصر ايرانيان ..

أزمة نقص كبير في إمدادات الغاز بأوروبا إنعكاس للعقوبات الإقتصادية على روسيا

مردم سالاري ..

مسؤولون ألمان يبدون مخاوفهم من إحتمال تفجر إضطرابات داخلية بسبب أزمة الطاقة

ابتكار ..

قادة الأحزاب العراقية يدعون في ثاني جلسة حوار وطني, التيار الصدري للمشاركة

آرمان ملي ..

مقتدى الصدر يؤكد على مواصلة التيار الصدري السير لما وصفه بطريق الإصلاحات بالعراق

آرمان امروز..

حزب المحافظين البريطاني ينتخب ليز تراس رئيسة جديدة للوزراء للحلول محل جونسون

جام جم ..

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي يحذر من شتاء أوروبي قارس

قدس ..

إنفجار كبير قريب من السفارة الروسية بكابول يوقع عشرين قتيلا بينهم دبلوماسيان روسيان

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( مبادرة الكاظمي لحل الأزمة ).. عقد قادة الاحزاب السياسية في العراق ثاني اجتماع حوار وطني بغياب التيار الصدري ايضا, وذلك في اطار المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الازمة السياسية التي تعصف بهذا البلد منذ نحو عشرة اشهر .

( إن التيار الصدري يرفض المشاركة في هذا الحوار مشككا بجدواه ومطالبا بإجراء إصلاحات متجاهلا ضرورة إيجاد الأرضيات اللازمة) والعجيب في الامر هو ان التيار الصدري مازال مصرا على مواقفه بشأن اجراء اصلاحات باستبعاد جميع الاحزاب السياسية والشخصيات التي تمثلها رغم اعلان زعيمه اعتزال العمل السياسي, مقتدى الصدر الذي اعتزل السياسة اكد في تغريدة جديدة على مواصلة هذا التيار طريق الاصلاحات . والمسألة هنا هي ان هذه الرؤية الصدرية لم تلق اية ردود فعل ايجابية من القوى السياسية, كما ان هذه القوى اكدت ان الخروج من الازمة غير ممكن من دون بلورة حوار وطني لايجاد الاليات والارضيات اللازمة لحل الازمة استنادا للدستور, فمن دون ايجاد مثل هذه الاليات سيدور العراق في حلقة مفرغة .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها(تاتشرية أخرى تتولى قيادة بريطانيا).. صوت غالبية اعضاء نواب حزب المحافظين البريطاني الحاكم لصالح تولي وزيرة الخارجية " ليز تراس" لمنصب رئاسة الوزراء للحلول محل بوريس جونسون المستقيل. ( تراس كشفت في المناظرات مقابل منافسها سوناك عن رؤية قريبة من رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر المعروفة بتصلب مواقفها) تراس قالت انها لن تتردد في الضغط على الزر النووي مقابل روسيا اذا ما استدعت الحاجة , كما انها رفضت اعتبار الرئيس الفرنسي صديقا لبريطانيا مؤكدة ان مواقفه وافعاله مقابل بريطانيا هي التي ستحدد اذا ما كان صديقا ام عدوا, وبذلك بدأت مهمتها بتأجيج الاجواء مع فرنسا الحليف بالناتو . ومواقف تراس تتصف بالتصلب ازاء قضايا الشرق الاوسط والاتفاق النووي مع ايران , وبصورة عامة توصف تراس بأنها من المدرسة التاتشرية المتطرفة .

وطن امروز ..

ترى صحيفة وطن امروز ان ( ألمانيا مقبلة على خريف إحتجاجات ساخن ) وكتبت في تقريرا يحمل عنوانا بهذا المعنى .. المانيا تعيش كابوش مواجهة شتاء قاسي مع تفاقم ازمة نقص امدادات الغاز وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل بات يطرح مخاوف من حدوق اضطرابات داخلية . ( مسؤولون ببرلين حذروا من إحتمال وقوع أعمال عنف وشغب في الشارع الألماني اذا ما إستمرت الأزمة الإقتصادية ونقص الوقود ) من جهتها ابدت احزاب المانية عزمها على تنظيم تظاهرات واحتجاجات واسعة بحلول فصل الخريف تنديدا بسياسات الحكومة في مجال الطاقة وبمواقفها ازاء الازمة الاوكرانية والتي باتت تثقل على كاهل الاقتصاد الالماني و"حسب هذه الاحزاب" .

خراسان..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( خصوصيات الحوار الوطني في العراق ).. رغم كل تأكيدات رئيس الوزراء العراقي على ضرورة مشاركة جميع الاحزاب والقوى السياسية في الحوار الوطني لايجاد مخرج للازمة السياسية , يواصل التيار الصدري رفضه لفكرة الحوار من الاساس . ( إن الحوار هو السبيل الأمثل الوحيد الكفيل بإخراج العراق من الأزمة وتفادي الإنزلاق في أية تعقيدات خطيرة ) كل هذا صحيح ولكن ينبغي ان تتوفر الارادة السياسية اللازمة للخروج من هذا الازمة لدى جميع القوى السياسية المشاركة في هذا الحوار , وينبغي عدم طرح المشاركين فيه لاية شروط مسبقة ما, وعندها ستزداد احتمالات توصله للنتائج المطلوبة. والى جانب كل لك يجب ان يتفادى المشاركون في هذا الحوار الوطني الانجرار وراء مشاحنات على قضايا وامور هامشية , فمن دون التركيز على القضايا الخلافية الرئيسية التي اوجدت هذه الازمة سيكون من الصعب على جلسات واجتماعات الحوار الوطني تحقيق التقدم اللازم.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز سلطت الضوء على الازمة الاقتصادية في تركيا وكتبت في مقالها(خطوة واحدة بين الإقتصاد التركي والإنهيار).. نشر اكبر حزب معارضة تركي تقريراموثقا لخبراء اقتصاديين اتراك يذر من اقتراب الاقتصاد من الهاوية . ( التقرير يقول إن السياسة الإقتصادية الخاطئة التي تنتهجها حكومة أردوغان ستدفع بإقتصاد البلاد نحو الإفلاس والإنهيار ) وهناك مخاوف وحسب المعطيات التي استند اليها هذا التقرير من ان تعجز الحكومة حتى عن دفع رواتب واجور الموظفين والعمال بعد اشهر ومن تسديد ديونها الداخلية وقروضها الخارجية المتراكمة. المعارضة التركية حذرت من ان حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة اردوغان سيترك تركة ثقيلة لتركيا وشعبها تتمثل بتضخم يزيد عن الستين بالمئة وعجز هائل بالميزان التجاري ونسب عالية من البطالة حيث ستواجه اية حكومة جديدة قد يتم تشكيلها في حالة هزيمة اردوغان وحزبه في الانتخابات بيونيو 2023 اوضاعا خطيرة وحالة تفكك داخلي وفقدان العملة التركية لقيمتها بشكل متسارع والى حد انهيارها مقابل العملات الاجنبية .