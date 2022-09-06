محافظ الحسكة يبحث مع الممثل الاممي للسكان زيادة الدعم للقطاع الصحي

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وأشار صيوح خلال اللقاء إلى استعداد المحافظة لتقديم كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان داعياً إلى ضرورة زيادة الدعم المقدم للمراكز الصحية وتحديداً عيادات الصحة الإنجابية في المركز الطبي المحدث بمدينة الحسكة “اللؤلؤة” وتزويده بالأجهزة والمستلزمات الحديثة موضحاً أهمية التعاون مع مديرية الصحة لتفعيل العيادات المتنقلة الموجودة لدى الجمعيات والهيئات الخيرية.

من جانبه بين عبد المغني أن الزيارة إلى محافظة الحسكة تأتي في إطار تفقد المشاريع التي ينفذها صندوق الأمم المتحدة للسكان في المحافظة والاطلاع على احتياجاتها بهدف تحسين واقعها بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين مؤكداً وجود خطة لتوسيع المشاريع التي يعمل عليها الصندوق في المحافظة وتحديداً تنمية المرأة والصحة الإنجابية.

مدير صحة الحسكة عيسى خلف قدم بدوره عرضاً عن بعض احتياجات القطاع الصحي المتمثلة في تأمين محطة أوكسجين وحواضن للأطفال وأدوية الالتهابات والأمراض المزمنة للمركز الطبي المحدث “اللؤلؤة”.