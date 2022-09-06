بو صعب للرئيس اللبناني.. هوكشتين لا يحمل 'الحل النهائي'

العالم - لبنان

واكد أنّ «زيارته لا تعني أنّها تحمل الحلّ النهائي ولكنها خطوة إيجابية إضافية نحو الحل»، وأشار إلى أنّه أبلغ رئيس الجمهورية أنّ هناك «طرفاً ثالثاً يمكن أن يساعد لبنان في الحل وهو شركة توتال»، وأنّ عون سيجري اتصالات للمساعدة في هذا الشأن، مؤكداً أنّ التواصل سيزداد خلال الشهر الحالي.

وأوضح بو صعب، بعد لقائه عون في بعبدا، أنّ «كلّ ما يقال في الإعلام غير دقيق، فهناك نقاط لا تزال عالقة لأن الموضوع شائك ومعقّد ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح».



وقال: «لا نرغب في الإفراط بالتفاؤل ولا في التشاؤم، الأمور تسير بوتيرة مقبولة وأيلول شهر حاسم، ونأمل الوصول إلى النتيجة المرجوة، وحريصون على المحافظة على حقوق لبنان بشتى الوسائل».



من جهة أخرى، استنكر بو صعب الهجوم الذي يتعرّض له موقع رئاسة الجمهورية وبالتحديد الرئيس عون، سائلاً: «هل مناسبة للشهداء هي فعلاً المكان المناسب لشنّ هجوم غير مبرّر يحمّل كلّ الفساد الذي شهدته الدولة اللبنانية لهذا العهد؟ هل هو صك براءة لكلّ الفاسدين أم صفقة جديدة؟».

وفي شأن آخر، رأى بو صعب أنّ «عرقلة تشكيل الهيئة العامة للمجلس الأعلى للقضاء يتحمّله المجلس الأعلى للقضاء بشكل مباشر»، لافتاً إلى أنّ «هناك علامة استفهام كبيرة عن المستفيد من هذه العرقلة».

واعتبر أنّ «البداية تكون من خلال تشكيل الهيئة وفق المرسوم الساري المفعول الذي يقضي بتعيين 11 رئيس غرفة ورئيس أول بعد 4 أسابيع من المماطلة».