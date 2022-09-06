الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد انهيار جسر لحظة تدشينه في حفل رسمي لإفتتاحه بــالكونغو

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يظهر لحظة انهيار جسر في الكونغو الديمقراطية، خلال حفل رسمي لتدشينه.

العالم - منوعات

وانهار الجسر فوراً بعد قصّ الشريط الأحمر لافتتاحه، فساد الذعر بين المسؤولين الرسميين المشاركين في الحفل، الذين حاولوا جاهدين تفادي السقوط، فيما اظهرت اللقطات بعض الأشخاص وهم يهرعون لمساعدتهم.

الفيديو الذي لم يعرف تاريخه، نشره أولاً حساب على "تويتر" يحمل اسم Africa Fact Zone.

وسرعان ما تناقلته مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وحقق نسب مشاهدة قياسية، كما أعيد نشره على مئات آلاف الحسابات، فيما انتقد الكثيرون صفقات الفساد التي تنتشر في الكونغو الديمقراطية، معتبرين أن انهيار الجسر هو أحد أبرز الأدلة عليها.

روابط ذات صلة

العراق.. الاطاحة بمنفذي حادثة جسر ديالى

انهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية يخلف خمسة قتلى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. 12,3 مليار دولار خسائر وزارة النقل جراء العدوان

بثينة شعبان تلتقي وفد جمعية البندقية للصداقة الإيطالية العربية

شاهد انهيار جسر لحظة تدشينه في حفل رسمي لإفتتاحه بــالكونغو

من هو الذراع المالي الرئيس لمحمد بن سلمان؟

موهبة خارقة في الرسم تدهشكم..شاهدوها بالفيديو!

شاهد بالفيديو.. ما طبيعة الهجوم الذي وقع على أبين ومن المستهدف؟