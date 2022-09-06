شاهد انهيار جسر لحظة تدشينه في حفل رسمي لإفتتاحه بــالكونغو

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وانهار الجسر فوراً بعد قصّ الشريط الأحمر لافتتاحه، فساد الذعر بين المسؤولين الرسميين المشاركين في الحفل، الذين حاولوا جاهدين تفادي السقوط، فيما اظهرت اللقطات بعض الأشخاص وهم يهرعون لمساعدتهم.

الفيديو الذي لم يعرف تاريخه، نشره أولاً حساب على "تويتر" يحمل اسم Africa Fact Zone.

وسرعان ما تناقلته مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وحقق نسب مشاهدة قياسية، كما أعيد نشره على مئات آلاف الحسابات، فيما انتقد الكثيرون صفقات الفساد التي تنتشر في الكونغو الديمقراطية، معتبرين أن انهيار الجسر هو أحد أبرز الأدلة عليها.