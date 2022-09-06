شاهد..ملكة بريطانيا تقبل اليوم استقالة 'جونسون' وتكلّف 'تراس' بتشكيل حكومة

العالم - اوروبا

واختارت الملكة تمديد عطلتها الصيفية السنوية بعدما واجهت مشاكل صحية أثّرت على قدرتها على المشي والوقوف.

وفي بيان لاحق، قال قصر باكينغهام إن الملكة إليزابيث عيّنت ليز تراس رئيسة للوزراء، خلال اجتماع في قلعة بالمورال، وطلبت منها تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف البيان أن "تراس قبلت عرض صاحبة الجلالة".

وقبل توجهه الى قلعة بالمورال، كان جونسون، قد تعهد في خطاب الوداع، لدى مغادرته مقر رئاسة مجلس الوزراء، بدعم خليفته ليز تراس والحكومة الجديدة في كل خطوة.

وطالب جونسون حزبه المحافظ الحاكم بتنحية الخلافات داخل صفوفه للتعامل مع أزمة الطاقة التي يبدو أنها ستكون من أبرز الملفات الساخنة التي تنتظر تراس.