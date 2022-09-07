دبلوماسي مغربي ينفي حل الخلاف مع تونس

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وقال الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه للاناضول " إنه "من المبكر جداً الحديث عن حل الخلاف بين المغرب وتونس".

واضاف الدبلوماسي المغربي : "لم يعقد أي لقاء ثنائي بين وزيري الخارجية المغربي والتونسي، واللقاء كان ضمن اجتماع ضم عدداً من الوزراء الآخرين". وأضاف أن "الخلاف بين البلدين لا يمكن حله في إطار الجامعة".

وفي وقت سابق ، صرح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في ختام اجتماع اجتماع وزراء الخارجية الدول الاعضاء ، إن الخلاف بين تونس والمغرب على خلفية مؤتمر "تيكاد" تمت تسويته.

وأضاف أبو الغيط ان وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة التقى نظيره التونسي عثمان الجرندي على هامش الاجتماع في إطار جلسة تشاورية ، الامر الذي نفاه ايضا الدبلوماسي المغربي ، فيما لم يصدر الجانب التونسي اي تعقيب فوري بشأن تصريحات أبو الغيط.

يذكر أن ازمة اندلعت بين البلدين في 26 أغسطس/ آب الماضي على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ، الذي شارك في أعمال النسخة الثامنة لقمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا التي تعرف باسم "تيكاد 8".