الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

دبلوماسي مغربي ينفي حل الخلاف مع تونس

دبلوماسي مغربي ينفي حل الخلاف مع تونس
الأربعاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

نفى مصدر دبلوماسي مغربي صحة ما تم اعلانه في اجتماع الجامعة العربية الاخير ، حول توصل تونس والرباط الى حل لخلافتهم ، موضحا ان الحديث حول هذا الموضوع ما زال مبكرا . 

العالم - المغرب

وقال الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه للاناضول " إنه "من المبكر جداً الحديث عن حل الخلاف بين المغرب وتونس".

واضاف الدبلوماسي المغربي : "لم يعقد أي لقاء ثنائي بين وزيري الخارجية المغربي والتونسي، واللقاء كان ضمن اجتماع ضم عدداً من الوزراء الآخرين". وأضاف أن "الخلاف بين البلدين لا يمكن حله في إطار الجامعة".

وفي وقت سابق ، صرح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في ختام اجتماع اجتماع وزراء الخارجية الدول الاعضاء ، إن الخلاف بين تونس والمغرب على خلفية مؤتمر "تيكاد" تمت تسويته.

وأضاف أبو الغيط ان وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة التقى نظيره التونسي عثمان الجرندي على هامش الاجتماع في إطار جلسة تشاورية ، الامر الذي نفاه ايضا الدبلوماسي المغربي ، فيما لم يصدر الجانب التونسي اي تعقيب فوري بشأن تصريحات أبو الغيط.

يذكر أن ازمة اندلعت بين البلدين في 26 أغسطس/ آب الماضي على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ، الذي شارك في أعمال النسخة الثامنة لقمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا التي تعرف باسم "تيكاد 8".

روابط ذات صلة

توتر العلاقات بين المغرب وتونس بسبب البوليساريو

المغرب يعتبر أن رد فعل تونس سيعمق الأزمة الثنائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

توغل صهيوني محدود شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

وزير الدفاع العراقي يصل إلى كربلاء لبحث تنفيذ خطة الزيارة الأربعينية

شاهد .. تفاصيل العدوان الإسرائيلي الأخير على مطار حلب الدولي

دبلوماسي مغربي ينفي حل الخلاف مع تونس

قائد عسكري: رد طهران سيكون حاسما على أي اجراءات تهديدية من قبل الكيان الصهيوني

سعودية حكم عليها بالسجن لاستخدامها تويتر، بتهمة "الطعن" في الأسرة الحاكمة