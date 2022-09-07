محافظ دمشق يبحث مع برنامج الأغذية العالمي سبل التعاون المشترك

العالم - سوريا

وتم خلال اللقاء استعراض عمل المكتب والبرامج والاستراتيجيات المتعلقة بأنشطته والشرائح التي يستهدفها من خلال المساعدات والقسائم الإلكترونية والعمل على توسيعها للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين إضافة للعمل على استبدال السلل الغذائية بقسائم إلكترونية لاحقاً يحصل عليها المستفيد من متاجر مخصصة لذلك.

وأكد المهندس كريشاتي استعداد المحافظة لتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات لعمل البرنامج ومشاريعه الانسانية وضرورة زيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجاً ووصول المساعدات لمستحقيها مشيراً إلى أن القسائم الإلكترونية تنظم العمل بشكل أفضل وتسهم في تقليل الفساد وتسمح للمستفيدين باختيار السلع التي يرغبون بالحصول عليها.

حضر الاجتماع عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع المدني باسل ميهوب وأمين سر اللجنة الفرعية للإغاثة ماجد الأخرس وعدد من أعضاء مكتب المنطقة الجنوبية لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا.