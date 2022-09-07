تحذير لكل من يتورط مع الاحتلال لتهديد أمن ايران بدفع الثمن

خاص بالعالم

رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، قال إن طهران حذرت الدول المضيفة للجيش الأميركي عبر القنوات الدبلوماسية وعبر الإجراءات الميدانية من مغبة التعرض لأمن البلاد.

اللواء باقري أكد، أن القوات الإيرانية كثفت انتشار دورياتها الجوية والبحرية في المنطقة كما عززت مراقبتها الاستخبارية وزادت جاهزيتها عبر إجراء مناورات شاركت فيها طائرات ومسيرات وصواريخ، وجدد باقري دعوته لدول المنطقة إلى تعزيز التعاون المشترك لإرساء الأمن الإقليمي بعيدا عن تدخلات الأجانب.

من جانبه، أكد قائد مقر عمليات خاتم الأنبياء اللواء غلام علي رشيد، أن القوات المسلحة الإيرانية سترد بشكل قاطع ومتناسب على أي تحركات يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي لتهديد الأمن القومي الإيراني، وتوعد في الوقت نفسه كل الدول والكيانات المرتزقة لكيان الاحتلال بدفع الثمن إذا ما عملت على تهديد أمن إيران. وقال إن إيران ستدك حتى النقاط والقواعد التي تستخدم للاعتداء عليها.

وقال اللواء علي رشيد: "إسرائيل والقوى التابعة لها وربما الحكومات التي تساعد اسرائيل في تهديد مصالح الشعب الايراني سيدفعون دون ادنى شك ثمنا باهضا".



وفيما يخص القدرات الدفاعية أكد قائد قوة الجو فضاء في حرس الثورة الإسرامية العميد أمير علي حاجي زاده، أن إيران وجهت صفعات قوية للأعداء وغيرت معادلات المنطقة، وقال إن قوة الردع التي وصلت إليها إيران اليوم أجبرت بعض الدول الإقليمية العميلة لأميركا والكيان الصهيوني على أن تغير مواقفها حيال طهران، وأن تتحول من حالة الهجوم إلى الدفاع والترقب.

التحذيرات الإيرانية تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية ربط قيادة قواتها المركزية بكيان الاحتلال الإسرائيلي وتحليق قاذفة أميركية من طراز بي اثنين وخمسين في الأجواء المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي.

وكانت وحدات من القوة البحرية الإيرانية قطرت في وقت سابق قطعا أميركية للتصوير والرصد والتجسس في منطقة الخليج الفارسي قبل أن تطلقها فيما بعد.