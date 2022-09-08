البرتغالي كيروش مدربا لمنتخب إيران خلفا للكرواتي سكوتشيتش

العالم - إبران

وكتب " محمد جماعت" في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء أن: "الاتحاد الإيراني يقدر الجهود الحثيثة للمدرب سكوتشيتش في التأهل للمونديال، ولكن وقع الاختيار على كارلوس كيروش كمدرب جديد للمنتخب من قبل مجلس ادارة الاتحاد. من المؤمل أن يخوض المنتخب مباريات على غرار نسختي كأس العالم السابقتين بقيادة كيروش، وأن يحوز الرضا ويسر الجماهير ويقدم عروضا تبعث على الفخر."

ومن المقرر أن يصل المدرب البرتغالي "كارلوس كيروش" إلى طهران الجمعة، لأبرام عقد مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، لقيادة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وبحسب التقارير الواردة يمتد عقد كيروش مع الاتحاد الإيراني نحو 4 أشهر أي إلى ما بعد كأس العالم قطر 2022، ومن ثم يتم البت في إمكانية تمديد التعاون بين الجانبين.

وسيخلف كيروش المدرب الكرواتي "دراغان سكوتشيتش" الذي قاد المنتخب الإيراني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا الصين 2023، حيث تأهلت إيران بقيادته عن جدارة واستحقاق متصدرة المجموعة الأولى التي كانت تضم كوريا الجنوبية والعراق والإمارات وسوريا ولبنان، وكان أسرع تأهل لإيران إلى المونديال في تاريخها.

وسبق لكيروش أن تولى مهمة تدريب منتخب إيران لمدة 8 سنوات، شملت مشاركتين في مونديالي 2014 و2018، تمكن خلالهما المنتخب من تقديم أداء مشرف أمام كبار المنتخبات العالمية مثل إسبانيا والبرتغال.

وسيستعين كيروش بـ 4 مدربين مساعدين أجانب خلال ترؤسه الجهاز الفني للمنتخب الإيراني.

وورد اسم الدولي السابق والمدرب الحالي لفريق فولاد خوزستان جواد نكونام كمساعد إيراني لكيروش إلا أن إدارة الفريق نفت أن تكون قد وافقت على ذلك.

يذكر أن نكونام كان قد عمل فترة ما مساعدا لكيروش خلال توليه مهمة تدريب المنتخب الوطني الإيراني سابقا.