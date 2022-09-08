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الدفاع الامريكي: لم ننجز بعد برنامج صواريخ ARRW فرط الصوتية

الدفاع الامريكي: لم ننجز بعد برنامج صواريخ ARRW فرط الصوتية
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال، إنه لم يتم بعد إنجاز العمل في برنامج تطوير صواريخ ARRW فرط الصوتية، رغم التجارب الناجحة الأخيرة بعد سلسلة من الإخفاقات.

العالم-الاميركيتان

وأضاف الوزير في حديث له أمس الأربعاء خلال مؤتمر نظمته مجلة Defense News: "يجب مواصلة العمل في برنامج ARRW وأنا الآن أكثر تفاؤلا بهذا الخصوص، بعد تحقيق بعض النجاحات، لكننا لم ننجز حتى الآن برنامج اختبارات التحليق. ولا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تناسب هذه الصواريخ مع الترسانة، وفعالية تكلفتها، وما إلى ذلك".

ويشار إلى أن وزير القوات الجوية، لا يدخل في قوام الحكومة الأمريكية بل يتبع لوزير الدفاع.

ورفض كيندال الرد على سؤال، حول هل سيخصص البنتاغون في السنة المالية 2024 ، المبلغ المطلوب لإنتاج صواريخ ARRW. وفقط قال: "قمنا بتأجيل إنتاج هذه الأسلحة".

وجاء تصريح كيندال هذا، على الرغم من أن القوات الجوية الأمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنها تأمل في استلام أول أسلحة فرط صوتية في 2022-2023

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الدفاع الامريكي: لم ننجز بعد برنامج صواريخ ARRW فرط الصوتية

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