العميد واحدي: قدرات إيران في مجال إنتاج المسيرات آخذة بالتوسع

العالم – إيران

وخلال تصريح على هامش تفقده اليوم الخميس لقاعدة تبريز الجوية (شمال غرب) أكد العميد واحدي على أن الطائرات المسيرة المحلية اجتازت مرحلة التجريب وانتقلت إلى مرحلة الخدمة العملانية؛ مضيفا: إننا استطعنا خلال الاختبارات الأخيرة التصويب على الأهداف المحددة باستخدام المسيرات والصواريخ النقطوية المصنعة في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.

كما نوه بالإنجازات الكبيرة التي حققها سلاح الجو بالجيش الإيراني في مجال صناعة الطائرات المسيرة؛ لافتا على سبيل المثال إلى الطائرتين "كمان 12" و "كمان 22" المسيرتين الستراتيجيتين، وإلى جانبها العديد من المسيرات الثمينة التي صنّعت على أيدي وطنية في وزارة الدفاع.

وتابع قائد سلاح الجو إن إيران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي الشامل، في صناعة الطائرات من دون طيار؛ مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على هذا الازدهار والمضي في مسيرة التطوير من دون أي توقف.

وقال العميد وحيدي: إن قدراتنا الصناعية في مجال إنتاج المسيرات آخذة بالتوسع يوما بعد يوم، وهناك أخبار سارة ستيم الإعلان عنها في مستقبل ليس بعيدا.

كما وجّه خطابه إلى الدول المجاورة قائلا: إننا نعلن لجيراننا جميعا، بأننا ماضون في إطار برنامج دفاعي، ولا نحمل أطماعا تجاه أي بلد آخر.