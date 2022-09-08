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وزارة الصحة: 864 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا في إيران

وزارة الصحة: 864 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا في إيران
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 864 إصابة و23 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا في البلاد.

العالم - إيران

وعبر بيانها الصادر اليوم الخميس، حول آخر مستجدات انتشار هذا الفيروس الوبائي في إيران، فقد سجّلت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و537 ألفا و81 إصابة، والوفيات إلى 144 ألفا و108 حالات.

كما نوّه البيان، بتعافي ما مجموعه 7 ملايين و312 ألفا و821 شخصا، من إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد؛ لحد الآن.

وحول التطعيم ضد الجائحة، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 154 مليونا و475 ألفا و376 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، حتى اليوم.

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