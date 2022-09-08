سلطات المنامة تستدعي المحامي الذي دعا لحركة احتجاج من العاطلين عن العمل

العالم- البحرين

وكتب «هاشم» عبر حسابه في «موقع تويتر»، «تلقيت استدعاءً من الجرائم الإلكترونية الآن، الموضوع تدوينة البطالة المتفشية في خريجي الجامعات من البحرينيين».

وبعد الانتهاء من قسم الجرائم الإلكترونية، أشار إلى أنها «كانت جلسة نقاش لم تخلُ من لباقة ولياقة واحترام، دار حول مضمون التدوينة وخلاصاتها».

وأشار إلى أن «البطالة قضية عادلة ويجب الحديث فيها مع التأكيد على المحاذير الأمنية، وخصوصًا في زمن الانتخابات، وأنها تضمنت دعوةً إلى الاحتجاج مع فَهم مبتسر، وهو مسيرة شارع، هذا الفهم والتعليقات كانت أحد أسباب الاستدعاء».

ووجه «عضو مركزية وعد – يوسف الخاجة» تعليقًا للمحامي هاشم، وسأله «وإن كانت مسيرة شارع، ألم يكفل الدستور حريُة التعبير يا بو الوليد؟».

في حين أوضح المحامي بأنها «ببساطة المشكلة فئوية، خريجو جامعات عاطلين لسنوات يطلعون مظاهرة ليش؟ الاحتجاج مفهوم واسع والرأس الساخن المعارض غالبًا ما يفضي إلى شطط ومنزلقات بتكلفة باهظة».

وأضاف أن «الجامعيين لديهم سعة في الأساليب؛ عمومًا القولبة السياسية الكلاسيكية موجودة والإبداع نحن نعتقد فيه».

وكان المحامي البحريني «عبدالله هاشم»، قد دعا إلى حركة احتجاج في البحرين، ولا سيما من الشباب العاطلين عن العمل.