ماذا يحمل "بلينكن" في جعبته لأوكرانيا؟

العالم - خاص بالعالم

مزيد من الدعم والأسلحة لأوكرانيا؛ تقدمه الولايات المتحدة لتعزيز أمن كييف و18 من جيرانها بما يشمل الكثير من حلفاء واشنطن في حلف شمال الاطلسي وكذلك شركاء أمنيين إقليميين آخرين قد يكونون في خطر التعرض لعدوان روسي في المستقبل، حسبما أعلن مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية.

مليارا دولار مساعدة جديدة بشكل قروض وهبات الى اوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أميركية.

وتضاف هذه المساعدة الجديدة من برنامج تمويل الجيوش الأجنبية الى 675 مليون دولار كمساعدة مباشرة أعلن عنها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وجاء الإعلان في قاعدة رامشتاين العسكرية الأميركية في ألمانيا حيث يعقد حلفاء كييف اجتماعا لمواصلة تنسيق مساعدتهم العسكرية لأوكرانيا التي تشن منذ الأسبوع الماضي هجوما مضادا في جنوب البلاد لطرد القوات الروسية.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: "ان ارسال الاسلحة يعطي نتائج على الارض، اليوم نلاحظ نجاحا واضحا لجهودنا المشتركة في ميدان المعركة. تحتاج مجموعة الاتصال هذه إلى اتخاذ موقف لدعم الشجعان المدافعين عن أوكرانيا على المدى الطويل وذلك يعني تدفقا مستمرا وحازما للإمكانيات الآن".

هذا الاجتماع الخامس لمجموعة الاتصال حول الدفاع الاوكراني الذي يعقد بدعوة من وزير الدفاع الأميركي يهدف الى إثبات وحدة وتضامن حلفاء أوكرانيا.

ويلتقي ممثلو أكثر من أربعين دولة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في ألمانيا لبحث التحديات التي يطرحها النزاع في مجال إنتاج الأسلحة حيث يرتقب أن تعلن دول أخرى عن مساعدات جديدة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" إلى كييف، وهي الثانية منذ بدء الحرب.