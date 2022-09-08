موسكو: أوروبا تغلق القفص على نفسها من الداخل

العالم - روسيا

وعلقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قرار دول البلطيق بتقييد دخول الروس عبر حدود روسيا وبيلاروسيا، مؤكدة أنه "من خلال مثل هذه الإجراءات، يقوم الاتحاد الأوروبي (بإغلاق القفص من الداخل)".

"إن أشد المعارضين لروسيا في الاتحاد الأوروبي، وخاصة دول البلطيق، غير راضين عن تعليق الاتفاقيات، بل اذهبوا إلى أبعد من ذلك. إنهم يطبقون على المستوى الوطني حظرا كاملا على عبور الروس لحدودهم. نتيجة لذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي ببساطة إغلاق قفصه من الداخل وعزل نفسه عن كل من روسيا وبقية العالم، مما يعقد العلاقات التجارية والشخصية بين الشعوب في القارة الأوروبية، في الفضاء الأوراسي، منتهكا مبادئ حرية التنقل التي تم تحديدها في وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وشددت زاخاروفا على أن القيود المفروضة من دول البلطيق على دخول الروس "تنتهك جميع مبادئ القانون الدولي".

أعلن مكتب رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا توصلت إلى اتفاق على فرض قيود سفر مشتركة على المواطنين الروس.

"توصل رؤساء وزراء بولندا - ماتيوش مورافيتسكي وإستونيا - كايا كالاس و ليتوانيا - إنغريدا سيمونيتي ولاتفيا - أرتورز كريغانيس كارينش، إلى اتفاق بشأن نهج إقليمي مشترك حيال إمكانية سفر المواطنين الروس. و أعربوا في بيان عن إرادتهم السياسية والنية الحازمة لإدخال تدابير داخلية مؤقتة للمواطنين الروس بتأشيرات الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن هذه الدول "تقيد إمكانية دخول المواطنين الروس إلى منطقة شنغن للأغراض السياحية والثقافية والرياضية والتجارية". "الدول المجاورة لروسيا تشعر بقلق متزايد بشأن التدفق الكبير والمتزايد للمواطنين الروس عبر حدودنا إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن".

وأوضحت الوثيقة "نعتقد أن هذا بدأ يشكل تهديدًا خطيرًا لأمننا العام ولأمن منطقة شنغن بأسرها". وشددت الوثيقة على أن "السفر إلى الاتحاد الأوروبي هو امتياز وليس حقًا من حقوق الإنسان".