الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

غرق 8 أشخاص بقارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل تونس

غرق 8 أشخاص بقارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل تونس
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

لقي 8 أشخاص مصرعهم وجرى إنقاذ 14 آخرين حتى الآن، إثر غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة الشابة التونسية.

العالم - تونس

ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم"، عن مصدر من الحرس البحري، قوله إن "مركب هجرة غير شرعية يضم 37 شخصا غرق قبالة سواحل مدينة الشابة على بعد 7 أميال بحرية".

وأكد المصدر انتشال 8 جثث وإنقاذ 14 شخصاً حتى الآن وإدخالهم لميناء الشابة.

ووفقا للإذاعة، كان المركب قد انطلق من منطقة العوابد بولاية صفاقس الليلة الماضية.

وتواصل قوات الحرس البحري التونسية البحث عن بقية المفقودين في عرض البحر.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.

وذكرت السلطات أنه منذ مطلع 2022، تم رصد أكثر من 7 آلاف محاولة اجتياز من قبل تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب.

وخلال 2021، أوقفت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير شرعي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

غرق مركب مهاجرين يحمل 27 مصريا قبالة سواحل ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أميرعبداللهيان: على أميركا الابتعاد عن استخدام لهجة الغموض في النص المقترح

الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا

خطط أمريكية جديدة في سوريا.. فصل الجنوب وإعادة "داعش"

وفاة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية والأمير تشارلز خلفا لها

'الوفاء' تحمل واشنطن وتل ابيب مسؤولية تسويف الاستجابة لحقوق لبنان

زاخاروفا تحذر من كارثة نووية اذا نقلت إدارة محطة زابوروجيه لكييف