الدور الأمريكي المعطل في لبنان

العالم – استوديو بيروت

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" استوديو بيروت"، أشار قنديل الى أنه بيد الأمريكي مفاتيح كالمنظمات المالية المانحة وصندوق النقد والبنك الدولي والتواطؤ داخل المؤسسة الحاكمة في لبنان خصوصا على المستوى المالي ودور مصرف لبنان وهو الحد الأول.

وأضاف قنديل انه في قلب هذا الحد جاءت ثروات النفط والغاز لتقول أن لدى لبنان فرصة، لأن هذه الثروات وحدها يمكن أن توفر للبنان ما يفي بحاجته للنهوض والباقي هو نوع من مسكنات تمنع الموت وتحفظه في حال الموت السريري دون أن يقضي انفاسه.

وفي ظل حال الانهيار الشامل التي تواجه لبنان سياسيا ماليا اقتصاديا واجتماعيا وفي ظل استمرار التعنت الأمريكي بتعميق الازمة وطرح الفيتويات على أي شكل من أشكال الحلول تبدو المماطلة الامريكية والاسرائيلية سيدة الموقف في ملف ترسيم الحدود.

وسلط البرنامج الضوء على تمرير هوكشتاين للرسائل المستترة بطلب تأجيل بت هذا الملف الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية فيما تستمر واشنطن على خط آخر بتعطيل كل أبواب الحلول بدءأ من صندوق النقد الدولي مرورا بالسياسات القاتلة لمصرف لبنان وصولا الى الوعد الكاذب باستجرار الغاز من مصر عبر الأردن لحل أزمة الكهرباء.

فكيف ترسم دينامية الاهداف الأمريكية والى أين تريد أن تصل وما السيناريوهات المتوقعة في ظل الاستحقاقات الدائمة.

واستعرض البرنامج كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ‏ في المهرجان الانتخابي الذي أقامه حزب الله في بعلبك ورياق ومشغرة في 13-5-2022‏ حيث قال:"أمريكا التي تمنع الكهرباء عن لبنان حتى ‏اللحظة وقد تبيّن كذب السفيرة الأمريكية والأمريكان، أمريكا هي التي تمنع العالم أن تأتي وتستثمر في لبنان، وإذا كان هناك من أحد ‏يريد أن يأتي ويستثمر هي التي تمنعكم أن تقبلوا بأن يستثمر، اليوم معركتم أيها الأخوة والأخوات ويا شعب لبنان، من يجوّعكم ‏وسارق أموال المودعين ويغطي على السّرقة ويحاصركم هي الإدارة الأمريكية الذي يقاتل هؤلاء في مشروعها وفي أجندتها".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...