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الجزائر.. تبون يجري تعديلا وزاريا

الجزائر.. تبون يجري تعديلا وزاريا
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا حكوميا تلاه الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية سمير عقون، وقد طاول عددا محدودا من الحقائب في مقدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأبقى على وزير الطاقة عرقاب محمد، والشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، في منصبيهما.

العالم - الجزائر

وعين إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وهو الذي كان يشغل منصب وسيط للجمهورية، في حين عين وزير الداخلية السابق كمال بلجود وزيرا للنقل.

كما عين لخضر رخروخ وزيرا للأشغال العمومية خلفا لكمال ناصري، وقد كان يشغل رخروخ منصب المدير العام لكوسيدار.

وتم تعيين عبد الحق سايحي وزيرا للصحة خلفا لبوبكر بن بوزيد الذي استدعي لمهام أخرى، بتعيينه أمين عام وزارة الصحة.

وعين كمال بيداري، الذي كان يشغل منصب مدير جامعة المسيلة، وزيرا للتعليم العالي خلفا لعبد القادر بن زيان.

ويأتي التعديل الوزاري قبل أشهر قليلة من استضافة الجزائر قمة الجامعة العربية في أول تشرين الثاني المقبل.

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