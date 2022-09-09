قضاء نيويورك يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال

العالم - الأميركيتان

ويعتبر بانون (68 عاما)، أحد أبرز وجوه التيار اليميني الشعبوي، وشارك عن كثب في وصول ترامب إلى البيت الأبيض، حيث سلم نفسه أمس الخميس للقضاء في نيويورك.

ومن أمام مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن اتهم بانون القضاء بـ«اضطهاده».

ووجهت اتهامات لبانون ومنظمة غير ربحية هي «نبني الجدار» تتضمن غسل أموال وتآمر واحتيال بسبب ما قال المدعون إنه مخطط لجمع الأموال استمر عاما وحصل على أكثر من 15 مليون دولار من التبرعات على أساس وعود كاذبة.

وقال مدعي عام مانهاتن، ألفين براغ، لدى الإعلان عن توجيه الاتهامات في مؤتمر صحفي إن «جمع الأرباح من خلال الكذب على متبرعين جريمة وفي نيويورك يحاسب عليها».

وكان القضاء الفيدرالي قد وجه لبانون في 2020 اتهامات بالاحتيال على خلفية الشبهات نفسها، لكن ترامب منحه عفوا قبل أن يمثل أمام المحاكمة.

وقالت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس: «لا يمكن أن تكون هناك قواعد للناس العاديين وقواعد أخرى للأثرياء والأقوياء، علينا جميعا اتباع القواعد نفسها والالتزام بالقانون».

وأضافت أن «بانون استغل الآراء السياسية للمتبرعين للحصول على ملايين الدولارات التي اختلسها بعد ذلك. لقد كذب السيد بانون على الذين تبرعوا له لإثراء نفسه وأصدقائه».

وتعهد بانون بينما كان يسير مكبل اليدين في رواق المحكمة عند اقتياده إلى قاعة المحاكمة بعدم السكوت. وقال: «سيكون عليهم أن يقتلوني أولا».

وانعكست تلك النبرة في بيان وزعه بانون على وسائل الإعلام الثلاثاء، دان فيه «الدعاوى الزائفة» المرفوعة ضده قبل 60 يوما من الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية التي تجري في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

ويأتي الاتهام الجنائي بعد ستة أسابيع على إدانة بانون في محكمة فيدرالية في واشنطن لعرقلته صلاحيات التحقيق التي يتمتع بها الكونغرس.

وكان قد رفض التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وحتى بعد إقالته من البيت الأبيض في أغسطس/آب 2017، بقي ستيف بانون قريبا من دونالد ترامب وتحدث إليه في اليوم السابق لأحداث الكونغرس.

كما يعتبر الرئيس الأمريكي السابق محور تحقيقات متعددة بينها تحقيق في نيويورك في ممارساته التجارية، وتدقيق قانوني في مساعيه لقلب نتيجة انتخابات 2020 ودوره في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني على مبنى الكونغرس الأمريكي.