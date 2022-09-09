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لترسيخ التطبيع.. وزير خارجية الإمارات يزور فلسطين المحتلة

لترسيخ التطبيع.. وزير خارجية الإمارات يزور فلسطين المحتلة
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد سيصل الأسبوع المقبل إلى "تل أبيب" في زيارة إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي بمناسبة مرور عامين على اتفاقية التطبيع بين الجانبين.

العالم - الإمارات

وأوضح الموقع أن ابن زايد سيجتمع مع رئيس الحكومة الصهيونية يائير لابيد وسيكون "ضيف شرف" في احتفال ستقيمه سفارة الإمارات بحضور السفير الإماراتي ورئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ في فندق ريتز كارلتون.

ولفتت القناة 12 الصهيونية إلى أن "زيارة ابن زايد بقيت سرية، وكان من المفترض أن تبقى تحت غطاء من السرية حتى اللحظة الأخيرة".

وبحسب القناة، السرية الكبيرة أدّت إلى أنه في الدعوة إلى الحدث نفسه، والتي تلقاها عدد من المسؤولين الصهاينة، لم يُذكر اسم وزير الخارجية، وكُتب على بطاقة الدعوة أن السفير محمد آل خاجة سيكون المضيف.

وبحسب القناة، الإماراتيون فكّروا بتأجيل الزيارة لأنهم لم يرغبوا في أن تُعتبر وكأنها تدخل في الانتخابات في الكيان الاسرائيلي، لكن لابيد ضغط لإجرائها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المسؤولين في مكتب لابيد وفي السفارة الإماراتية نفوا هذا الأمر.

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