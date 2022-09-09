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وثيقة التزام إيران للانضمام إلى شنغهاي توقع في سمرقند

وثيقة التزام إيران للانضمام إلى شنغهاي توقع في سمرقند
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون اليوم الجمعة أنه في ظل انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، سيتم التوقيع على الوثيقة الرسمية لالتزاماتها في قمة سمرقند.

العالم - ايران

وقال تشانغ مينغ: نحن مستعدون لايفاء دور هام في الاستقرار والأمن الإقليميين وتوسيع نطاق المصالح المشتركة للدول الأعضاء والمساعدة في تطوير نظام إدارة عالمية أكثر عدالة.

ومن المقرر أن تعقد قمة الدول الأعضاء في هذه المنظمة يومي 15 و 16 سبتمبر في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وتكون حاليًا روسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان الأعضاء الرئيسيين في هذه المنظمةو تعد أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا أعضاء مراقبين، كما أن عددًا من الدول الأخرى مثل أوزبكستان وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وسريلانكا وتركيا تعتبر أيضًا أعضاءً شريكة في هذه المنظمة.

وفي اجتماع العام الماضي، الذي عقد في دوشنبه بحضور آية الله سيد إبراهيم رئيسي، وافق الأعضاء على طلب إيران العضوية الكاملة في المنظمة، وبعد التوقيع على وثيقة الالتزام في الاجتماع القادم، ستصبح إيران كامل العضوية في هذه المنظمة.

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