سفينة الشهيد سليماني توفر امكانية تواجد القوة البحرية للحرس الثوري في المحيطات

العالم - ايران

واشار العميد تنكسيري اليوم السبت الى انضمام سفينة الشهيد سليماني إلى القوة البحرية للحرس الثوري وقال: كان لدينا 9 مراحل لضم معدات قتالية الى القوة البحرية للحرس الثوري خلال السنوات الاربعة الاخيرة شملت انجازات وطنية حققت على ايدي الشباب والعلماء الايرانيين.



وقال قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية ان تواجدنا في الخليج الفارسي ساهم في ارساء الامن واستقرار فيها والحفاظ على الأمن البحري مشيرا: لقد أبلغنا دول المنطقة بوضوح أننا قادرين على ضمان امن المنطقة اعتمادا على الانجازات التي حققناها ونستطيع أن نضمن أمن المنطقة بالتعاون فيما بيننا.

واکد تنكسيري: لايجوز لأي دولة أجنبية أن تتواجد في هذه المنطقة بحجة استتباب الأمن فيها ، لأن أينما وضعوا الاجانب اقدامهم شهدنا اثارة الفتن ونهب ثروات الشعوب.

ولفت الى ان سفينة الشهيد سليماني صنعت بفضل تجارب القادة والمدراء والنخب العلمية الكفوءة لدى الحرس الثوري والجيش و وزراة الدفاع.

وسفينة "الشهيد سليماني" الدورية القتالية، انجاز وطني؛ تحظى بهيكل قادر على التخفي من الرادار مع مقطع عرضي منخفض للغاية، ونظرا لطبيعة تصميمها فهي قادرة على تنفيذ عمليات مزدوجة (صاروخية وبحر – جو) في المياه البعيدة.

وهي سفينة تتمتع بقدرات اوسع للمناورة وشعاع دائري أصغر كثيرا مقارنة بسائر السفن ذات الحجم المماثل؛ وبما يتيح لها امكانية تنفيذ شتى العمليات التكتيكية الهجومية والدفاعية ومزودة بأربعة اجهزة محركات جبارة محلية الصنع، توفر لها امكانية التواجد السريع في ساحات المواجهة والابحار لمسافات بعيدة لحماية مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ من دون الحاجة الى عملية الدعم اللوجستي الساحلي.

واقيمت، الاثنين الماضي مراسم الحاق 3 سفن حربية ايرانية الصنع الى مجموعة القطع التابعة لبحرية حرس الثورة الاسلامية.