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سلاح الجو العراقي يقضي على ارهابي خطير في صلاح الدين

سلاح الجو العراقي يقضي على ارهابي خطير في صلاح الدين
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم السبت، بمقتل أحد قيادات تنظيم "داعش" الارهابي ويكنى "ابو حذيفة" و"ابو فاطمة" بقصف جوي في صلاح الدين،  واصفة إياه بأحد "الإرهابيين الخطرين".

العالم - العراق

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان لها اليوم السبت "من خلال المعلومات الاستخباراتية التي زودت بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الى سلاح الجو العراقي والذي نتج عنه دك اوكار عصابات داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٠ والمتواجد بداخلها قيادات مهمة من تلك العصابات الاجرامية".

وأضاف البيان وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأوكار كانت بداخلها قيادات مهمة من عصابات داعش الإرهابية، حيث تم التأكد من مقتل الإرهابي محمد رشيد جاسم المكنى أبو حذيفة وأبو فاطمة عسكري بما يسمى ولاية صلاح الدين وهو من الإرهابيين الخطرين والمشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين خلال الفترات الماضية ويعتبر أحد قيادات داعش الإرهابي".

وأشار إلى أن "وكالة الاستخبارات مازالت تلاحق عصابات داعش الإرهابية للقصاص العادل والعاجل منهم".

وفي العشرين من شهر آب الماضي، ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن سلاح الجو نفذ عمليات استهدفت أوكار التنظيم في محافظة صلاح الدين.

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سلاح الجو العراقي يقضي على ارهابي خطير في صلاح الدين

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