الصحة الايرانية: 5 مستشفيات في مهران تقدم خدماتها لزوار الاربعين

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وقال وزير الصحة في تصريح لمراسل وكالة فارس اليوم السبت: بحسب التقارير هناك ما يكفي من الأدوية والامصال، ولا توجد مشاكل من حيث الكوادر الطبية.

واضاف: على الزوار السفر ليلا، وشرب كميات كبيرة من الماء في الطريق واخذ قسط من الراحة في الظل إذا كانوا مرهقين من عناء السفر.

وتابع عين اللهي قائلا: يجب على الزائرين الذهاب إلى المراكز الطبية في أقرب وقت ممكن إذا لم يكن وضعهم الصحي على ما يرام.

واردف يقول: مع عودة الزائرين إلى البلاد، يتم فحصهم من قبل المراكز الطبية في الطريق ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث أي مشكلة.