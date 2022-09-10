السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

غوتيريش: باكستان بحاجة إلى دعم مالي ضخم لمواجهة أزمة الفيضانات

غوتيريش: باكستان بحاجة إلى دعم مالي ضخم لمواجهة أزمة الفيضانات
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة القتلى بسبب الأمطار الموسمية والفيضانات الأخيرة في أجزاء مختلفة من إقليم «بلوشيستان» إلى 270 شخصاً، بوفاة ثلاثة أشخاص آخرين أمس (الجمعة)، طبقا لما ذكرته هيئة إدارة الكوارث الإقليمية، في الوقت الذي زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (السبت) عدة مناطق اجتاحتها الفيضانات في باكستان، حيث اختتم زيارة استغرقت يومين بهدف رفع مستوى الوعي بالكارثة.

العالم - باكستان

وأضافت الهيئة أن حصيلة القتلى شملت 126 رجلا و61 امرأة و83 طفلا، بينما أصيب 166 شخصاً، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية اليوم (السبت).

وذكرت الهيئة أن الأمطار الغزيرة تسببت في فقدان 500 ألف رأس من الماشية على الأقل. وأضافت الهيئة أن الأمطار والفيضانات في الإقليم ألحقت أضراراً بـ64 ألفا و385 منزلا، من بين ذلك 18 ألفا و410 منازل، دمرت بشكل كامل، بينما لحقت أضرار جزئية بـ45 ألفا و975 منزلا.

وتابعت الهيئة أن أكثر من 1500 كيلومتر من الطرق و22 جسرا تضررت بسبب الفيضانات، بينما دمرت أيضاً المحاصيل القائمة على أكثر الأراضي الزراعية وتجري الهيئة عمليات إغاثة في المناطق المتضررة.

وقال غوتيريش بعد هبوطه في السند، بحسب مقطع مصور نشره مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف، «من الصعب ألا نشعر بتأثر شديد لسماع مثل هذه الأوصاف التفصيلية للمأساة».

وأضاف «باكستان بحاجة إلى دعم مالي ضخم. هذه ليست مسألة سخاء، إنها مسألة عدالة». وشهدت باكستان في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) هطول أمطار بمعدل 391 ملليمترا أو ما يقرب من 190 في المائة أعلى من متوسط 30 عاما.

تصنيف :

روابط ذات صلة

اقامة معرض خاص بالمنتجات الايرانية في باكستان

عدد قتلى فيضانات باكستان يتجاوز الـ1300

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ظُهور صحفي جزائري على تلفزيون إسرائيلي يُثير جدلاً وغضبًا واسعين

الجهاد الإسلامي: نبارك عملية الخليل البطولية وتهديدات الاحتلال تزيد المقاومة شراسة

في فعالية يوم الخيانة في بيروت.. جمعية الوفاق البحرينية :فلسطين قضيتنا المركزية وتحريرها سيُحرر العالم العربي

أزمة الحكم في السودان.. غوتيريش يطالب البرهان وحميدتي بترك السياسة

الأميركان يخرجون عتاداً عسكرياً من ريف الحسكة إلى شمال العراق

سياسة قهر الشعب.. نظام البحرين يتجه لخصخصة القطاع الحكومي