غوتيريش: باكستان بحاجة إلى دعم مالي ضخم لمواجهة أزمة الفيضانات

العالم - باكستان

وأضافت الهيئة أن حصيلة القتلى شملت 126 رجلا و61 امرأة و83 طفلا، بينما أصيب 166 شخصاً، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية اليوم (السبت).

وذكرت الهيئة أن الأمطار الغزيرة تسببت في فقدان 500 ألف رأس من الماشية على الأقل. وأضافت الهيئة أن الأمطار والفيضانات في الإقليم ألحقت أضراراً بـ64 ألفا و385 منزلا، من بين ذلك 18 ألفا و410 منازل، دمرت بشكل كامل، بينما لحقت أضرار جزئية بـ45 ألفا و975 منزلا.



وتابعت الهيئة أن أكثر من 1500 كيلومتر من الطرق و22 جسرا تضررت بسبب الفيضانات، بينما دمرت أيضاً المحاصيل القائمة على أكثر الأراضي الزراعية وتجري الهيئة عمليات إغاثة في المناطق المتضررة.



وقال غوتيريش بعد هبوطه في السند، بحسب مقطع مصور نشره مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف، «من الصعب ألا نشعر بتأثر شديد لسماع مثل هذه الأوصاف التفصيلية للمأساة».



وأضاف «باكستان بحاجة إلى دعم مالي ضخم. هذه ليست مسألة سخاء، إنها مسألة عدالة». وشهدت باكستان في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) هطول أمطار بمعدل 391 ملليمترا أو ما يقرب من 190 في المائة أعلى من متوسط 30 عاما.