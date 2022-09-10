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فضائح السعودية من القمع الى المخدرات

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

يتطرق برنامج "المحميات" الى حادثة الاعتداء على اليتيمات في خميس مشيط وعن السعودية التي قالت عنها الـ CNNانها عاصمة المخدرات في العالم وعن المعتقلات والمعتقلين في غياهب السجون.

العالم – المحميات

بعد الحادثة التي وقعت في دار ايتام التربية الاجتماعية من محافظة خميس مشيط لمنطقة عسير حيث وقعت مشكلة ودخل الامن السعودي وضرب الفتيات بدون اي منطق او سبب ومن وقتها لم تهدأ الامور داخل السعودية وخرج الامن السعودي بتبرير واه.

ومنذ عدة ايام اصدرت شبكة الـCNNالاخبارية تقريرا عن السعودية وعلاقتها بالمخدرات بعنوان صادم هو السعودية عاصمة المخدرات في العالم.

في الحديث عن القانون والقمع والوحشية فنتذكر 3 امور عند الحديث عن القضاء السعودي والاحكام التي يصدرها بحق اشخاص بتهمة قول لا او اغضبوا الامير المترف كما حدث مع خطيب الحرم المكي صالح آل طالب الذي حكم عليه لعشر سنوات لانه لم يعجب الامير.

كما يتناول مقطع فيديو يصور ردة فعل منطقة سودانية واهلها بعد ان وصلتهم مساعدات من السعودية واصرار مقدمي المساعدات على تصويرهم بطريقة مهينة.

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فضائح السعودية من القمع الى المخدرات