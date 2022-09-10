اولى ثمار التطبيع .. تحرش مسؤولين صهاينة بنساء مغربيات 

العالم - سبورتي

- حديث الشارع المغربي : اثيرت ضجة في المغرب اثر نشر اخبار عن تحرش مسؤولين صهاينة بنساء مغربيات .

- موقف الراي العام : المطالبة بالإغلاق الفوري “لوكر مكتب الاتصال والجاسوسية و الإجرام الصهيوني” بالرباط على خلفية فضيحة التحرش الجنسي لمسؤولين صهاينة كبار بينهم السفير الاسرائيلي "ديفيد غوفرين" ضد نساء مغربيات.

- موقف الحكومة على لسان المتحدث باسمها مصطفى بايتاس : “الحكومة لم تناقش الموضوع في اجتماعها”.

- لما بعث النبي (ص) أقر ما كان عليه الجاهليون من أخلاق حسنة، ومنها غيرة الرجل على أهله.