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اولى ثمار التطبيع .. تحرش مسؤولين صهاينة بنساء مغربيات 

اولى ثمار التطبيع .. تحرش مسؤولين صهاينة بنساء مغربيات 
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

- حديث الشارع المغربي : اثيرت ضجة في المغرب اثر نشر اخبار عن تحرش مسؤولين صهاينة بنساء مغربيات .

- موقف الراي العام : المطالبة بالإغلاق الفوري “لوكر مكتب الاتصال والجاسوسية و الإجرام الصهيوني” بالرباط على خلفية فضيحة التحرش الجنسي لمسؤولين صهاينة كبار بينهم السفير الاسرائيلي "ديفيد غوفرين" ضد نساء مغربيات.

- موقف الحكومة على لسان المتحدث باسمها مصطفى بايتاس : “الحكومة لم تناقش الموضوع في اجتماعها”.

- لما بعث النبي (ص) أقر ما كان عليه الجاهليون من أخلاق حسنة، ومنها غيرة الرجل على أهله.

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