وزير الطاقة اللبناني: الهبة الإيرانية ستوفر نقطة إنطلاق لتنفيذ خطة الكهرباء

العالم - لبنان

وأشار فياض بعد لقائه بالسفير الإيراني لدى لبنان، مجبتي أماني، اليوم السبت، إلى أن "هذه الهبة مرحب بها كما كل الهبات من الدول الشقيقة والصديقة".

وأوضح أن "الهبة الإيرانية قد أتت نتيجة مبادرة الأمين العام لـحزب الله السيدحسن نصرالله وبعد اقتراح من النائب جبران باسيل خلال لقاء إعلامي، عندها تلقفّت الحكومة بشخص رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هذه المبادرة، فالْتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتواصلا معاً هاتفياً مع نائب رئيس ايران مما أعطى لهذه المبادرة ترحيبا جامعا على المستوى السياسي والوطني".

وأكد وزير الطاقة اللبناني أن الهبة الإيرانية "تنطوي على زيادة ساعات التغذية تمهيدا لرفع التعرفة وتأمين التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، لكي تغطي احتياجاتها مستقبلا بنفسها، وفي الوقت نفسه تؤمن كهرباء للمواطنين أوفر من المولدات الخاصة ما يضع قطاع الطاقة على سكة التعافي والنهوض وبشكل مستدام".

ن ناحيته، شدد السفير الإيراني لدى لبنان، مجبتي أماني، على أن "بلاده مستعدة لمساعدة لبنان ليس فقط على صعيد تأمين المحروقات، لكن أيضا في كل ما يتعلق بقطاع الطاقة عموما، وخاصة بناء محطات الإنتاج على المدى المتوسط، وفق عقود إل بي أو تي، وصيانة الشبكات".

كما أكد أن "هذه الهبة ستأخذ طريقها لخدمة كل الشعب اللبناني، وتمنى أن تشكِل بداية التعاون في كافة المجالات".

ويعاني لبنان من شح الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية جراء عدم توفر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، مما تسبب بأزمة محروقات حادة وسط انهيار اقتصادي متسارع.

ويوجد في لبنان سبع محطات لتوليد الكهرباء، توقفت خمس منها عن العمل، وتعمل المحطتان الباقيتان على توفير ساعتين من التيار الكهربائي وسط تقنين لمدة 22 ساعة يوميا، في حين تقوم شبكة المولدات الخاصة البديلة التي تعمل على الديزل بتأمين التيار بتكلفة عالية.

ويشهد لبنان منذ عام 2019، أزمة مالية واقتصادية حادة تجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وفرض قيود على سحب الودائع المصرفية وتوقف الحكومة عن سداد الديون الخارجية والداخلية، وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.