ألبانيا تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني جديد

العالم - أوروبا

وأورد بيان وزارة الداخلية أن «الأنظمة المعلوماتية للشرطة الوطنية تعرضت (الجمعة) لهجوم إلكتروني، نفذته بحسب المعلومات الأولية الجهات نفسها التي هاجمت في يوليو أنظمة الخدمات العامة والحكومية في البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.



وأضافت: «بغية تحييد العمل الإجرامي وضمان أمن الأنظمة» وضعت السلطات الأنظمة المعلوماتية لمراقبة الموانئ البحرية والجوية والمعابر الحدودية، خارج الخدمة.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض حظر على وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب، بعدما زعمت تيرانا في السابع من سبتمبر (أيلول) أن "إيران تقف وراء هجوم سيبراني استهدف مؤسسات حكومية ألبانية".



ودانت طهران بشدة، السبت، الحظر الجديد الذي فرضته واشنطن (على اساس مزاعم لا اساس لها من الصحة)، مشدّدة على أن قرار تيرانا قطع العلاقات الدبلوماسية استند إلى مزاعم لا أساس لها وذات دوافع سياسية.

يذكر أنه على حافة جنوب شرق أوروبا تقع دولة صغيرة في البلقان تدعى ألبانيا، تأوي جماعة ايرانية ارهابية معروفة بزمرة خلق، لها تاريخ دموي معروف في ايران حتى بات يطلق عليها بجماعة المنافقين الذين سهام نفاقهم أصابت هذه المرة العلاقات بين ايران والبانيا، متسببة بقطيعة تامة للعلاقات الدبلوماسية، والتهمة هي أن طهران كانت وراء الهجوم الالكتروني الذي استهدف مؤسسات ألبانية في الخامس عشر من تموز/ يوليو الماضي.