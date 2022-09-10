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مقاومون من 'كتيبة نابلس' يطلقون النار تجاه حاجز 'حوارة'

مقاومون من 'كتيبة نابلس' يطلقون النار تجاه حاجز 'حوارة'
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أطلق مقاومون من سرايا القدس- كتيبة نابلس، مساء اليوم السبت، النار بكثافة تجاه حاجز "حوارة" جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

العالم ـ فلسطين

وقالت كتيبة نابلس:" أنه استهدف المجاهدون في "كتيبة نابلس" قبل قليل حاجز حوارة في نابلس بوابل من الرصاص، وتم انسحابهم الى مواقعهم بسلام ".

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا النار بكثافة تجاه جنود الاحتلال المتواجدين قرب حاجز "حوارة" جنوب نابلس.

ويُشار إلى أنه تقوم كتائب "سرايا القدس" في الضفة المحتلة بعمليات إطلاق نار شبه يومية تجاه حواجز جيش الاحتلال ومستوطنيه وخاصة في مدينتي نابلس وجنين.

جدير ذكره أنه يتخوف الاحتلال الإسرائيلي من تعاظم قوة المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة التي تتسع رقعتها لتشمل كافة المناطق ما يشكل خطرًا حقيقيًا عليه وعلى مستوطنيه.

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