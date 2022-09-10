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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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الخارجية الايرانية: نحذر الاطراف الاوروبية من التأثر بطرف ثالث يسعى إلى إفشال المفاوضات النووية منذ انطلاقها
الخارجية الايرانية: تقدم المفاوضات في عدة مراحل ، بما فيها المرحلة الأخيرة ، جاء نتيجة مبادرات وأفكار الجمهورية الإسلامية
الخارجية الايرانية تجدد التاكيد على النوايا الحسنة والإرادة الجادة للجمهورية الإسلامية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق رفع الحظر
الخارجية الايرانية تدين بيان الترويكا الاوروبية حول مفاوضات الغاء الحظر وتعتبره غير بناء وضد النوايا الحسنة للدول الأوروبية الثلاث
ايران مراسل العالم: منفذ شلامجه مازال مفتوحا امام جميع الزوار للتوجه الى كربلاء المقدسة
ايران استمرار تدفق الزوار على مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعين
رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق يدعو إلى إعادة النظر في المواد الدستورية المعرقلة لتشكيل السلطات والتي سببت حالة الانسداد السياسي
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار بكثافة تجاه حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية
كبير مستشاري الخارجية الايرانية خاجي: نأمل أن تفضي خطوة وقف إطلاق النار في اليمن إلى رفع الحصار الكامل دون قيد أو شرط وبدء الحوار السياسي
رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض: التطبيق الصحيح لبنود الاتفاق ورفع الحصار وإيقاف العدوان ودفع رواتب الموظفين أمرٌ ضروري لاستمرار الهدنة
الخارجية الايرانية تدين بيان الترويكا الاوروبية حول مفاوضات الغاء الحظر وتعتبره غير بناء وضد النوايا الحسنة للدول الأوروبية الثلاث
السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش
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