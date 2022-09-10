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الخارجية الايرانية تدين بيان الترويكا الاوروبية حول مفاوضات الغاء الحظر وتعتبره غير بناء وضد النوايا الحسنة للدول الأوروبية الثلاث

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

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