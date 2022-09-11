أطعمة تحتوي على الدهون الصحية تعرف عليها

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قدم التقرير المنشور عبر موقع “webmed” أبرز وأهم الأطعمة الغنية بالدهون الصحية، ومنها:

– الأفوكادو

يحتوي علي الدهون الصحية، وأيضا بالإضافة إلى غناه بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والألياف، ولذا يمكنك تناوله بشكل دائم.

– الأجبان

تعد من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية وأيضا العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم ومنها الكالسيوم والفسفور والسيلينيوم وفيتامين B12، والبروتين.

– الشوكولاته الداكنة

تناولها يساهم في إمداد الجسم بالدهون الصحية، كما أنها تساهم في إمداد الجسم بمضادات الأكسدة.

– البيض

يحتوي علي نسبة جيدة من الدهون الصحية، ولكن يجب عدم الاسراف في تناولك له لأن الإفراط بها يتسبب في زيادة الكولسترول الضار، ولذا يمكنك تناوله بالنسب المحددة له، للحصول علي نسبة البروتين، والكالسيوم.

– الأسماك

ومنها التونة والسلمون والرنجة والسردين، فهي أنواع من الأسماك الدهنية الغنية بالدهون الصحية للجسم، وتناولها يعد مفيد لصحة القلب والجسم، ولذا يمكنك تناولها .

– المكسرات

تعد من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية المهمة للجسم، وأيضا تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والبروتين ، وجميع هذه العناصر الغذائية يحتاجها الجسم.