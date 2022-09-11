هل يحمل هوكشتاين مناورة اسرائيلية تتعلق بحقوق لبنان البرية والبحرية؟

العالم - مارأيكم

ويقول خبراء في العلاقات الدولية ان الوسيط الامريكي أموس هوكشتاين يفاوض نيابة عن الكيان الاسرائيلي وليس كوسيط وانها محاولات للترسيم السياسي وليس الترسيم الحدودي لان هذا الموضوع التقني انتهى وتم التوافق على كل الامور.

ويشير الخبراء الى ان هناك تسويف ومماطلة في عملية المفاوضات ، وان هناك تقاطع في الاهداف بين فريق لبناني وفريق اسرائيلي، لافتين الى ان الكيان الاسرائيلي يريد تاجيل هذا الاستحقاق لحين الانتهاء من الانتخابات داخل الكيان، وفريق لبناني يريد ترحيل هذا الاتفاق لحين انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون حتى لا يسجل انجاز، اما الهدف الاسمى للامريكي هو التسويف والمماطلة لانقضاء شهر ايلول الذي اعتبر خطا فاصلا للمقاومة وهذا ما فهم من كلام سماحة السيد حسن نصرالله لان مشكلة الامريكي اليوم هي خروج الاتفاق دون تسجيل انتصار حاسم وواضح المعالم للمقاومة .

ويحذر مراقبون من عملية التسويف مدللين على ان تحركات هوكشتاين تدل بشكل قاطع الى ما جاء به من املاءات مايك بومبيو في ادارة عام 2019 ومنها تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي ورفع الدعم وتحرير سعر الصرف. كما يلفت المراقبون الانتباه الى ان ايجاد اي شكل من اشكال التعاون بين لبنان وكيان الاحتلال المؤقت بمسألة التنقيب والاخراج من منطقة التنقيب المتنازع عليها من اهم اهداف الاحتلال لانه عندما يقال قانا للبنان وكاريش للكيان المؤقت وضرورة التفتيش عن صيغة للاستفادة المشتركة فهي مسألة ليست تقنية وانما سياسة، حيث يعتبر بعض المسؤولين الاسرائيليين ان هذا الامر بانه سيكون اذا ما حصل اهم بكثير من اتفاق التطبيع "ابراهام".

الخبراء والمراقبون يعتبرون ان لبنان فرطت بالكثير مما اعلنته الجهة المختصة الوحيدة وهي قيادة الجيش التي اودعت لدى السلطة اللبنانية وثائق تثبت ان الخط 29 هو منطقة خالصة لبنانية .وانه انطلاقا من تعريف للخط 23 وما تفعله الجهات اللبنانية المسؤولة خلال هذا الشهر بالتحديد امرا غير مبشر من ربط الموافقة على التعديلات على القرار الاممي اليونفيل و دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للقيام ترسيم بري وهو امر عجيب لان لبنان رسم حدوده بموجب اتفاق عام 1923 وهو موضوع منتهي لذلك فان دعوة ميقاتي فيها الكثير من الشهبة لتتلاقى مع ما يطرحه الكيان الاسرائيلي.

ويشيرون الى ان مسألة الخطوط تبقى الاقوى لان لبنان يفاوض ويطالب بخط 23 بالاضافة الى حقل قانا كاملا وحق استخراج النفط والغاز قبل الكيان الاسرائيلي.ويضيفون انه انطلاقا من هذه الورقة فان اخر ما سيفعله الرئيس ميشيل عون في حال استمرت عملية المماطلة والتسويف هي توقيع المرسوم رقم 6433 الذي يعيد الى لبنان الحق الحقل 29 وهو بيت القصيد لان اذا عدنا لموضوع التلزيم الثالث الذي قام به الكيان الاسرائيلي في عام 2020 تحدث عن الحقل 72الذي هو بين الخط 23 و 29 وهو الاغلى والاكثر نقاوه وبالتالي العودة الى 23 اراحت الكيان الاسرائيلي كثيرا وبالتالي اي شيء يطلبه لبنان يعتبره انجازا لانه عندما الفريق التقني المكلف قيادة الجيش تقول ان حقنا الخط 29 ومؤيد بالوثائق الموجودة بمكتب في وزارة الدفاع البريطانية ونقوم بالتفريط فيه والعودة الى 23.

ويؤكد الخبراء انه لولا وجود المقاومة والموقف الذي اتخذه سماحة السيد حسن نصرالله لكان غاز فلسطين المحتلة الان يتدفق باتجاه اوروبا ولما كنت كل هذه المفاوضات، مشيرين الى كلمه السيد نصرالله الذي قال ان الحرب هي اشرف لنيل حقوقنا من ان تقتص حقوقنا.

مارأيكم؟