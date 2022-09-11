قطعة صينية في طائرة "إف 35" الأمريكية المنتشرة بأوروبا.. ما القصة؟

العالم - الأميركيتان

لكن في الوقت نفسه، لا تزال طلبات الشراء من دول أوروبا غير رسمية، وقد علقت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) توريدات الطائرة بعد اكتشاف أن أحد مكوناتها يأتي من مصدر صيني، في ظل دخول القوات الجوية الأوروبية مرحلة تحديث أسرابها الجوية إلى الخامس.

النجاح في القارة الأوروبية

نشر موقع "ديفينس نيوز" في 4 سبتمبر 2022 تقريرًا يرصد نجاح طائرات "إف 35" في السوق الأوروبية، فالطائرة التي تنتجها شركة "ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ" باتت تجذب اليوم عددًا من المشترين الأوروبيين الذين تحولوا عن الشركات الأوروبية إلى الشركة الأمريكية.

وكانت بلجيكا في عام 2018 أول عميل مبيعات أوروبي لطائرة "إف 35 إيه" تلتها بولندا بعد ذلك بعامين، ويبدو أن بقية الدول ستحذو حذو بلجيكا وبولندا، لا سيما سويسرا وفنلندا وألمانيا والتشيك، لكن وفقًا للشركة لا تزال طلبات الشراء غير رسمية.

استغلال التوقيت

أشار الباحث في مجال الطيران العسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، دوغلاس باري، لموقع "ديفينس نيوز"، إلى أن التوقيت أحد أسباب نجاح طائرة "إف 35" الجيل الخامس في هذه الأيام، فالعديد من القوات الجوية الأوروبية قد دخلت مرحلة تحديث أسرابها الجوية من الجيل الرابع إلى الخامس.

ويتابع باري قائلًا إن "الطائرة ظهرت في الوقت المناسب وبالتصميم المناسب، وفي المقابل كانت الطائرات الأوروبية تحقق نجاحاتها في خارج السوق الأوروبية".

وفضلًا عن ذلك، أعطى التعاون العسكري بين الحلفاء والشركاء مع الولايات المتحدة أفضلية للطائرة الأمريكية على الأوروبية”.

الشراء من أوروبا

تنتج فرنسا طائرات "رافال"، وفي ظل التوجه نحو الولايات المتحدة، دعت جيرانها الأوروبيين لـ"الشراء من أوروبا" وانتقدت هذا التوجه.

وفي الربيع الماضي، ألمح الرئيس التنفيذي لشركة "داسو"، إريك ترابيير، إلى أن ألمانيا تتعرض لضغوط لشراء طائرات "إف 35"، حتى في الوقت الذي تتشدق فيه الدولة بشعار "اشترِ من أوروبا".

وفي المقابل، ظهرت حملات لوقف شراء الـ"إف 35" في سويسرا، يقودها الاشتراكيون والخضر تحت مسمى "ستوب إف 35"، وقد سبق أن أوقفوا صفقة مماثلة، لكن هذه المرة تبدو الحكومة السويسرية ماضية في قرار الشراء وتنتظر إعلان الاستفتاء على القرار.

وقد انتقدت الحملة قرار الحكومة ووصفته بـ"المراوغ والجبان".

سوق الطائرات الأوروبية

لا يستبعد باري استمرار مبيعات الطائرات الأوروبية، لكنه يرجح أنها لن تكون بالكميات السابقة نفسها، وقد يظل بعض القوات الجوية الأوروبية عميلًا لشركات الطيران الأوروبية، فعلى سبيل المثال أعلنت إسبانيا التزامها باتفاقيات الشراء من أوروبا، حسب تصريح مسؤول رسمي إلى موقع "ديفينس نيوز".

وفي المقابل، حققت الشركات الأوروبية بعض الانتصارات خارج أوروبا، لا سيما شركة "داسو" الفرنسية، فهذه الشركة المنتجة لطائرات"رافال" فازت بعقود لبيع طائراتها للإمارات العربية المتحدة ومصر وإندونيسيا إلى جانب دول أخرى، بل إن الرافال المستعملة وجدت من يشتريها في كرواتيا، ما يؤكد ملاحظة كبير محللي شركة إنترناشونال، دان دارلينج، أن الشركات الأوروبية ستستمر بالعمل هنا وهناك.

تعليق توريدات "إف 35"

في سياق متصل، علقت وزارة الدفاع الأمريكية توريدات "إف 35" لاكتشافها أن إحدى القطع الداخلة في تكوين المحرك تأتي من الصين.

وحسب تقرير نشره "ديفينس نيوز" في 7 سبتمبر 2022، لا تشكل هذه القطعة خطرًا أمنيًّا ومعلوماتيًّا على الطائرة، لكن التوافق مع اللوائح والأنظمة يقتضي استخدام مصدر آخر.

وحسب الموقع، تجري التحقيقات الآن لمعرفة كيفية وصول المواد الصينية إلى العملية الإنتاجية وإصلاح المشكلة، مع العلم بأن شركة "لوكهيد مارتن"ومتعاقديها وجدوا مصدرًا جديدًا لهذه المواد بدلًا من المصدر الصيني.

وشددت الشركة على أن هذا الأمر لن يؤثر في أمان الطائرة وقدراتها، وعلى أنها تعمل لحل المشكلة سريعًا بعدما علمت بوجودها أوائل أغسطس الماضي.