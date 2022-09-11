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اليمن يدشن الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف

اليمن يدشن الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

دشنت حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن ورئاسة مجالس القضاء الأعلى، والنواب، والشورى، ودار الإفتاء، اليوم الأحد، بالعاصمة صنعاء، رسميا الاحتفالات اليمنية بالمولد النبوي الشريف.

العالم-اليمن

وقال العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية خلال التدشين: معنيون بالحفاظ على الوحدة الوطنية ومواجهة مؤامرات العدوان لتمزيق اليمن.

ودعا مفتي الديار اليمنية إلى إعلاء قيم التسامح والخروج من الأطر الضيقة إلى رحاب الإسلام الفسيح الذي يوحد اليمنيين ويجمع كل المسلمين، مشددا على ضرورة اقتداء مسئولي الدولة بقيم الرسول - محمد صلى الله عليه وآله وسلم - في القرب من الرعية وخدمتهم وإدارة الدولة ابتغاء رضى الله.

وقال رئيس مجلس النواب الشيخ يحي الراعي إن "السعودية استخدمت ما يسمى الشرعية غطاء لتدمير اليمن وهي لم تكن يوما صديقة للشعب اليمني".

وأشار الراعي إلى أن العروض العسكرية صدمت الأعداء، مضيفا معنيون بالحفاظ على حالة القوة التي بنيناها رغم العدوان والحصار، وتمتين حالة الصمود الداخلي وتعزيز عوامل اللحمة الداخلية على كل الصعد.

بدوره قال القاضي أحمد المتوكل رئيس مجلس القضاء الأعلى إن: المولد النبوي الشريف مناسبة لإظهار وحدة اليمنيين وقوة صفهم للعدو وللصديق.

من جانبه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان قال إن: المناطق المحتلة لن تغيب عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ومعنيون بإيصال رسائل للعدو خلال المناسبة.

فيما أشار وزير الإدارة المحلية الشيخ على القيسي إلى أن العروض العسكرية أثلجت صدر اليمنيين ومسحت عنهم بعض المآسي التي خلفها العدوان والحصار.

ووفقا لمراقبين، فإن الشعب اليمني يتفرد بإقامة الاحتفالات الأكبر في العالم العربي والإسلامي إحياء لذكرى موالد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا بعد انتصار ثورة 21 من سبتمبر 2014 التي أعادت للشعب اليمن هويته الإيمانية.

وتكتسي المساجد والساحات و الشوارع والمنازل والسيارات في كل عام بالأعلام الخضراء والإضاءة الخضراء، بالتزامن مع إقامة الفعاليات والاحتفالات ومجالس الذكر احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتتوج الفعاليات بالإحتفال الأضخم على مستوى العالم باحتشاد ملايين اليمنيين في أكبر ميادين العاصمة صنعاء وميادين المحافظات إحياء لذكرى مولد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم في الـ 12 من ربيع الأول.

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