حزب بارزاني يهاجم السيد الصدر: لن نسير بأوامره ولم يعد له تأثير

العالم-العراق

وقال القيادي بالحزب هيثم المياحي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يسير باوامر احد حتى لو كان السيد الصدر"، متسائلا "اين تاثير السيد الصدر الان حتى يطالب الاخرين بالانسحاب؟".

وأضاف المياحي، أن "السيد الصدر فاجأ حلفائه بالاستقالة كما هو عادته"، مؤكدا انه "كان على السيد الصدر اطلاع حلفائه على المخطط الذي كان يريد العمل عليه".

وأشار المياحي الى أنه "وصلنا الى مرحلة بات فيها العراق يدار بالتغريدات"، في إشارة الى المواقف التي يدلي بها السيد مقتدى الصدر عبر منصة تويتر، مؤكدا أنه "يجب اتخاذ جميع القرارات داخل قبة البرلمان".