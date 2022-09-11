الرئيس الأوكراني: حررنا 2000 كيلومتر والجيش الروسي فرّ

العالم - الأزمة الأوكرانية

'ألفي كيلومتر من الأراضي' استعادتها أوكرانيا من القوات الروسية حسبما يؤكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ ويؤكد ان الجيش الروسي يتخذ 'الخيار الصائب' بالفرار على وقع الهجوم الأوكراني المضاد في شمال شرق البلاد وجنوبها.

وقال زيلينسكي:"حتى الآن، منذ مطلع أيلول/سبتمبر، تم تحرير حوالى ألفي كيلومتر. في الأيام الأخيرة، أظهر لنا الجيش الروسي أفضل ما لديه وهو ظهره. الفرار هو الخيار الصائب بالنسبة اليهم؛ لا مكان للمحتلين في أوكرانيا".

وأعلن زيلينكسي تحرير ثلاثين بلدة، لكن بلدات أخرى أضيفت الى القائمة السبت مع دخول الجيش الأوكراني مدينة كوبيانسك الاستراتيجية التي استولى عليها الجيش الروسي قبل أشهر.

وفي شأن اخر حذر زيلينسكي من أنّ موسكو تأمل في 'كسر' المقاومة الأوكرانيّة خلال فصل الشتاء معوّلةً على مشاكل التدفئة وإمكان تراجع زخم الدعم الغربي لكييف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

من جهتها أكدت روسيا أنها ستسحب قواتها من منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا؛ وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة للسيطرة علی دونباس، اتُّخذ قرار بإعادة جميع القوات الروسية، لدعم الجهود على الجبهة في دونيتسك.

من جهة أخرى انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا حياد الهند إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا، متهما نيودلهي بـ'الاستفادة' من 'التضحيات' الأوكرانية والغربية.

وقال كوليبا:"الهند باتت لديها امكانية لشراء النفط الروسي بسعر منخفض جدا وبالتالي حل مشاكلها الداخلية، وذلك لأن هناك شخصا يموت في أوكرانيا ولأن هناك شخصا في أوروبا يفرض عقوبات".

في هذه الاثناء وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف في زيارة غير معلنة تسعى من خلالها كما قالت، إلى إظهار دعم برلين الراسخ لأوكرانيا في الحرب التي تشنها روسيا عليها.