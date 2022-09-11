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محافظ كربلاء يعلن عدد الزائرين الأجانب الذين وصلوا الى العراق

محافظ كربلاء يعلن عدد الزائرين الأجانب الذين وصلوا الى العراق
الأحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الاحد، عن عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا الى العراق لتأدية زيارة الأربعين.

العالم - العراق

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي، انه "لغاية الان لا يوجد قطوعات للطرق في محافظة كربلاء، مضيفا انه "وصل الى كربلاء أكثر من ثلاثة ملايين زائر من خارج العراق، فظلا عن ملايين الزائرين من داخل العراق".

وأوضح انه "من المتوقع ان تصل اعداد الزائرين الى حاجز ال٢٠مليون زائر".

وأكد محافظ كربلاء، ان "زوار الحسين خط احمر، هناك بعض الناس يعانون من أمراض نفسية سنتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه او يعتدي على الزائرين ان كان أجنبي أو عراقي سنحاسبه وفق القانون".

وقال قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زيني خلال المؤتمر، ان "أكثر من ١٤ ألف موكب محلي و٥٠٠ أجنبي نصب لخدمة الزائرين".

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